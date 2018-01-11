VistaNews.ru


Шеф-повар из Белгорода поделилась рецептом идеальных вареников

Сегодня, 15:04

Наталья Кобякова, известная в Белгороде своим кулинарным талантом, сделала подарок россиянам на Старый Новый год. Так, женщина раскрыла свой фирменный рецепт вареников. Также для белгородцев был проведен мастер-класс по вареничному делу.

«Всё тесто любит душу, если с душой подходишь – будет вкусно,» - главное правило идеальных вареников.

Жители Белгорода смогли попробовать себя в роли мастер-шефа, поскольку стали посетителями мастер-класса белгородского повара. Наталья Кобякова рассказала всем желающим свой фирменный рецепт идеальных вареников.

Для теста необходимо взять следующие ингредиенты на 40 вареников: полкилограмма муки, 200 г кефира, 2 куриных яйца, сода, соль, уксус. Для того чтобы сформировать хорошее податливое тесто, важно сделать лунку в муке, после вбить яйцо и гасить соду уксусом. Замешать тесто важно на кефире, чтобы оно было мягким и вкусным.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.