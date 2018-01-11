Появилось видео-свидетельство существования VIP-камер в «Матросской тишине»

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Появилась видео-свидетельство существования VIP-камер в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Ранее официальные лица из прокуратуры и УФСИН отрицали данный факт, на который указывали общественники.

На кадрах распространенного видео действительно запечатлено помещение, поражающее своим уютом. Камера, рассчитанная на трех человек, отремонтирована по современным технологиям. Отдельная душевая кабина и туалет снабжены люксовой сантехникой. Весь интерьер напоминает гостиничный номер среднего класса.

В это самое время обычные камеры перенаселены и находятся в антисанитарном состоянии. В конце прошлого года большой резонанс вызвало увольнение заместителя начальника московского следственного изолятора «Матросская тишина».

Это связывалось с наличием в СИЗО специально оборудованных камер для привилегированного контингента. В прокуратуре отрицали этот факт, который явно связан с коррупцией в немалых масштабах.