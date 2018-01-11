В Башкирии бабушка срубает лед с дороги топором

Сегодня, 14:08

Старушка из Башкирии решила прорубить себе дорогу топором. К таким мерам женщина прибегла для перехода дороги, которая покрыта льдом.

Сложные погодные условия в осенне-зимний период заставляют людей, особенно пожилого возраста, искать пути выхода из ситуации. Так, в Уфе установилась снежная и морозная погода, а на дорогах образовался гололед.

Одна из жительниц города нашла весьма оригинальный способ, чтобы перейти проезжую часть на другую сторону. Как сообщают очевидцы, бабушка решила прорубить себе дорогу при помощи топора.

Очевидцы сняли видео данного происшествия и выложили его в интернет. Многие пользователи посетовали на бездействие городских властей, которое привело к тому, что люди не могут нормально ходить по улицам. Многие люди хвалили бабушку за находчивость и сообщили, что готовы перенять ее метод, ведь местами гололед на тротуарах просто непроходим.