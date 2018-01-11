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Загадочный флешмоб в аэропорту Воронежа попал на видео

Сегодня, 14:05

В Воронеже пользователи социальных сетей в течение суток обсуждали загадочный танцевальный флешмоб, запечатленный на видео. Затем завеса тайны была открыта, и оказалось, что таким образом сотрудники аэропорта поздравили своего генерального директора с 60-летием.

Вначале пользователи обсуждали красоту и гармоничность зрелища, попавшего на видео. Под звуки знаменитого вальса Евгения Доги из советского фильма «Мой ласковый и нежный зверь» в зале терминала закружились пары юношей и девушек. Затем молодой человек зажигательно исполнил брейк-данс. Количество танцующих увеличилось, и танцы стали массовыми. Кстати, к молодым людям присоединились и некоторые пассажиры.

Пользователи гадали, что может означать эта массовая хореографическая акция в аэропорту, а затем все прояснилось. Коллектив аэропорта красиво поздравил своего начальника. Комментаторы отметили, что воронежцы молодцы, потому что смогли создать позитивную атмосферу для всех пассажиров и провожающих перед разлукой.


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