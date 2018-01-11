В Амурской области пациенты больницы выложили ужасающие фото её состояния

Сегодня, 14:00

Пациенты Свободненской больницы в Амурской области опубликовали в социальных сетях фотографии её ужасающего состояния с плесенью, ржавчиной и полной антисанитарией.

Пациенты Свободненской больницы в Амурско области поделились в социальных сетях ужасающими фотографиями медицинского учреждения изнутри.

На предоставленных фотографиях отчётливо видно, что заведение находится просто в критическом состоянии. На потолке и стенах скапливается чёрная плесень, окна разбиты, розетки и другие условия не поддаются никакому описанию. Санузлы больницы в Свободном даже не требуют дополнительных комментариев.

Пользователи социальных сетей пришли в ужас от увиденного. Пациенты рассказывают, что практически все из них отказались ложиться туда на стационар, так как условия действительно ужасные и невыносимые.

В свою очередь, администрация учреждения никак не комментирует сложившуюся ситуацию.