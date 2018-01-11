В Тамбове экстремал проехался на коньках по едва замёрзшей реке

Сегодня, 13:09

Тамбовский экстремал проехался на коньках по едва замёрзшей реке. Соответствующую видеозапись Александр Иванов опубликовал на видеохостинге YouTube.

Мужчина решил прокатиться на коньках по реке, которая была покрыта тонким слоем льда. Свидетелем такого «безумного» поступка стали случайные свидетели. Перед тем как ступить на лёд, Иванов выкрикнул «я поехал до тех пор, пока не утону». Люди ему начали кричать в след, что у него нет головы на плечах и прочее. На видеозаписи отчётливо видно, что вода едва замёрзла. В некоторых местах, пока Иванов скользил, лёд и вовсе трескался. К счастью, экстремал не провалился и не ушёл под воду. В один из моментов он подъехал к подросткам, которые отдыхали на берегу. Он посоветовал им не баловаться на незамёрзшем льду. Он призвал их не обращать внимания на то, что сам он «идиот».

Позже в социальных сетях он написал, что и дальше будет продолжать свою опасную деятельность.