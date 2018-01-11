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Чиновники рассказали об учителях из подвала в Сочи

Сегодня, 12:59

Чиновники из Сочи рассказали, как в подвале школы №4 оказались учителя. По версии управления образования и науки, в ожидании новых квартир на улице Чехова в Центральном районе приняли решение о временном проживании педагогов на цокольном этаже школы.

Глава управления образования и науки Сочи Ольга Медведева не видит ничего страшного в местожительстве ее подчиненных с семьями в подвале образовательного учреждения. Об этом заявила сама чиновница в интервью местным журналистам. Также она намекнула, что привлечь в Сочи учителей очень трудно.

И чтобы эта затея удалась, ей пришлось провести трехстороннюю сделку на возведение новых домов для семей учителей. Но пока администрация Сочи, МОУ СОШ № 4 и ООО «Хоста» не смогли обеспечить педагогов жильем, им предложили «пожить» в подвале школы №4. Известно, что на данный момент во временном жилье нуждаются 7 семей, которые с 2004 года живут на территории сочинской школы.


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