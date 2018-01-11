Родители учащихся московской школы устроили забастовку

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Родители учащихся московской школы № 734 устроили забастовку. Причиной стал несогласованный демонтаж спортивной площадки.

Как рассказала одна из матерей школьника Вера Рыклина, родителей возмутил не тот факт, что игровую площадку убрали, а то, как это сделали. По её словам, администрация ни с кем не согласовала такое решение. Вдобавок, демонтаж состоялся во время зимних каникул, пока все школьники были на отдыхе. Родители считают, что спортивная площадка является неотъемлемой частью школы, на которой дети также получают воспитание и обучение, только физическое. Родители обратились к руководству школы, заявив, что 11 января в четверг на уроки придут не их дети, а они сами.

В свою очередь, на сайте учебного учреждения появилось сообщение, в котором сказано, что такая мера была принята во избежание несчастных случаев.