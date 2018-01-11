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Журналист Бабченко не скорбит по Державину из-за его политических взглядов

Сегодня, 12:38

Российский журналист Аркадий Бабченко, который сейчас сбежал из страны по причине того, что ему стали угрожать, на своей странице в социальных сетях признался, что не скорбит по умершему российскому актеру Михаилу Державину из-за того, что тот никогда ничего не говорил против войн и был соратником "Единой России".

 Журналист особенно отметил предпочтение Державина партии "Единая Россия". В 2003 году актер как раз стал членом данной партии и неоднократно заявлял, что его коллеги самые хорошие и полезные люди для России.

Также есть информация, что актер призвал Путина 12 лет назад остаться на 3-й срок в качестве президента, а сам Михаил в 2007 году получил звание доверенного партийного лица. При этом Державин никогда не имел ничего против на словах по поводу войны и оккупации, заявляет Бабченко.

Напомним, об уходе из жизни Михаила Державина стало утром 11 января. Сочувствие родным и близким Державина выразили многие артисты, среди которых Лия Ахеджакова, Владимир Мединский и Валентина Матвиенко. Все подробности по поводу захоронения пока неизвестны.


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