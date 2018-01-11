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В Ростове «Почта России» отправила посылку по кругу через три города

Сегодня, 12:29

В Ростове-на-Дону пользователи социальных сетей обсуждают историю местной жительницы о том, как ее посылку, заказанную в интернет-магазине, «Почта России» почти два месяца гоняла по городам и весям. При этом комментаторы поста разделились на два лагеря.

В сообщении ростовчанки говорится о том, что ей удалось отследить маршрут удивительного круиза почтового отправления. В каждом из городов, куда попадала посылка, ее отправляли в дальнейшее «путешествие». Даже когда заказ пришел в ростовское отделение, его отправили обратно. Сотрудники «Почты России» высказали свое мнение по этому поводу.

В коммуникационном отделе почтового оператора заявили, что, по всей вероятности, в адресе доставки была ошибка, которая и стала причиной недоразумения. Часть пользователей социальных сетей однозначно негативно отозвалась о работе «Почты России», припомнив свои случаи. Другие же комментаторы поддержали почтальонов, приведя в пример свой опыт работы с государственной компанией, которая их ни разу не подводила.


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