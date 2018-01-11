В Воронеже стоматолог рассказал о красотках с вонью изо рта

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Воронежский стоматолог рассказал о красотках с вонью изо рта. Врач не понимает, почему молодые девушки так мало внимания уделяют ротовой полости.

Стоматолог из Воронежа рассказал об этом в социальной сети «ВКонтакте». У него вызывает недоумение тот факт, что современные девушки постоянно делают себе маникюры, педикюры, наращивают ногти, красят брови, но следить за своей ротовой полостью почему-то у них времени нет. Он добавил, что крайне неприятно, когда какая-нибудь красавица приходит на приём, а у неё гноящиеся дёсна, зубы, и ужасный запах изо рта. Стоматолог считает, что это выглядит крайне «карикатурно».

Врач напоминает, что один раз в полгода, как мужчинам, так и женщинам, стоит делать профессиональную чистку зубов. Вдобавок, такая процедура не является дорогостоящей. Плюс ко всему, уход за ротовой полостью помимо внешней красоты, гарантирует и здоровье.