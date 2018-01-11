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Блогер нашел металлический обломок Ту-154 на пляже Сочи

Сегодня, 11:36

Блогер Степан Тагеев поделился на своем канале в Youtube роликом уборки сочинского пляжа. Среди мусора он неожиданно нашел металлический обломок из самолета с надписью «Перед полетом закрыть, перед посадкой открыть». Предположительно это может быть обломок потерпевшего крушение в декабре 2016 года самолета Ту-154.

На видео-хостинге Youtube появилось видео блогера Степана Тагеева. Интерес к ролику начал увеличиваться после того, как природолюбивый автор убирая сочинский пляж нашел на берегу среди мусора интересный экземпляр. Мужчине попался металлический обломок с надписью: «Перед полетом закрыть, перед посадкой открыть».

Эксперты уже заявили, что подобные надписи наносят на бортах самолетов. После Степан Тагеев высказал мнение, что найденный артефакт может быть частью самолета Ту-154.

Известно, что в декабре 2016 года самолет разбился и погибли 92 человека.


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