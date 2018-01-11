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Интернет-сообщество составило список самых чистых туалетов Москвы

Сегодня, 11:02

Блогер из Москвы решил поделиться с пользователями сети мнением о санузлах города, спровоцировав множественные дискуссии на данную тему в интернет-сообществе. Как итог, жители столицы составили перечень самых чистых и приятных для посещения городских туалетов.

Московский блогер опубликовал в своем аккаунте фотоотчет с «похода» в расположенный за музеем в Парке Победы санузел. Парень остался приятно удивлен интерьером туалета, заставленного цветочными горшками и блестящего от чистоты. В описании к публикации блогер предположил, что данный сортир может побороться за звание лучшего в Москве. Пользователи сети из столицы начали активно комментировать фотоотчет парня, делясь своими мыслями по поводу лучшего городского туалета. Москвичи остались довольны уборными на ВДНХ, станциях подземки «Ленинградская» и «Дмитровская», а также в парках возле станции «Октябрьское поле».

Раскритиковали жители столицы санузлы на Красной площади, где за деньги люди могут полюбоваться на спящих бомжей, издающих не самый приятных запах.


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