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В Новосибирске открылось настоящее пёсокафе

Вчера, 22:51

В Новосибирске открылось первое в России пёсокафе. Организатором и основателем такого своеобразного заведения выступает Анна Бояркина, которая сама является волонтером общества зоозащитников.

Новое специальное пёсокафе Dog House появилось на территории Новосибирска. В этом заведении присутствуют собаки разных пород, специально подобранные организаторами этого заведения. При отборе были учтены особенности пород четвероногих, уровень их характера. Средства для открытия заведения были пожертвованы добровольно самими россиянами. Общая сумма в итоге получилась 100 тысяч рублей, их потратили на аренду здания и проведения в нем ремонта.

Хозяйка песокафе Dog House Анна Бояркина сама волонтер-зоозащитник. Она подобрала себе кадровый состав и ежедневно находится сама в стенах устроенного заведения. В кафе нельзя кормить собак посетителям и обижать. Животные питаются по отдельному рациону, условия для их пребывания просто отличные. В Новосибирске уже есть подобное заведение, но там преобладают коты, поэтому оно называется котокафе.


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