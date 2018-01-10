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В Нижегородской области все чаще усыновляют детей

Вчера, 22:18

В Нижегородской области чаще усыновляют детей. Численность усыновленных возросла на треть.

В конце прошедшего года на территории региона зафиксировали чуть более 2500 родившихся. Число зарегистрированных актов об усыновлении составляет 40, это на треть больше в сравнении с этим же периодом 2016 года. Отмечается и увеличение количества браков на 5,5% по сравнению с аналогничным временем. При этом в Нижегродской области стали меньше разводиться, данный показатель снизился на 3,3% до 1 136.
Со старта нынешнего года в регионе зарегистрировано более 31 тысяч родившихся младенцев. За первые 11 месяцев ушедшего года численность зафиксированных актов об усыновлении равна 284, это на 10 актов больше, нежели за такой же период минувшего года. В пределах области за весь 2017 год наиболее высокая рождаемость произошла в августе, тогда местные жительницы родили 3 403 ребенка. Самая высокая смертность в области была в первом месяце года: тогда скончались чуть более 4 400 человек.


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