VistaNews.ru


В Омском аэропорту обнаружили нарушение права слепых

Вчера, 22:15

В аэропорту Омска администрация нарушила права слепых пассажиров. Сотрудники терминала не создали специальный интернет-портал для людей, которые лишены возможности видеть.

Сотрудники транспортной прокуратуры Западно-Сибмрского региона после проверки Омского аэропорта обнаружили грубое нарушение. Это стало причиной подачи иска на руководство аэропорта в суд. Хотя по немедленному распоряжению, согласно предписаний проверяющего органа, программистам компании удалось решить проблему. По нормам российского законодательства, права людей с ограниченными возможностями не должны нарушаться в любой организации.

Это требование касается и аэропорта в Омске. В процессе проверки, сотрудники прокуратуры не смогли найти в интернет базе терминала специально устроенного сайта для слепых пассажиров. Это нарушение повлекло то, что незрячие люди не смогут сориентироваться в расписании авиарейсов и их желания по перелету в любой регион будут не реализованы. Программисты успели разработать ресурс до начала суда, так что все в порядке.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.