В Омском аэропорту обнаружили нарушение права слепых

Вчера, 22:15

В аэропорту Омска администрация нарушила права слепых пассажиров. Сотрудники терминала не создали специальный интернет-портал для людей, которые лишены возможности видеть.

Сотрудники транспортной прокуратуры Западно-Сибмрского региона после проверки Омского аэропорта обнаружили грубое нарушение. Это стало причиной подачи иска на руководство аэропорта в суд. Хотя по немедленному распоряжению, согласно предписаний проверяющего органа, программистам компании удалось решить проблему. По нормам российского законодательства, права людей с ограниченными возможностями не должны нарушаться в любой организации.

Это требование касается и аэропорта в Омске. В процессе проверки, сотрудники прокуратуры не смогли найти в интернет базе терминала специально устроенного сайта для слепых пассажиров. Это нарушение повлекло то, что незрячие люди не смогут сориентироваться в расписании авиарейсов и их желания по перелету в любой регион будут не реализованы. Программисты успели разработать ресурс до начала суда, так что все в порядке.