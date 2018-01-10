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Завтра можно увидеть полет МКС над Москвой

Вчера, 19:34

Завтра утром жители Москвы увидят полет МКС в небе. Об этом пишут местные издания.

Население российской столицы и области завтра утром получит возможность лицезреть полет МКС над регионом. Как рассказали в Роскосмосе, перелет станции произойдет в поле зрения москвичей в шесть утра: полоса транзита в 18 километров пройдет к югу и западу Московской области и дальше через Рязань.
Представители Роскосмоса сообщают, что МКС станет напоминать белую немерцающую звезду, причем быстро передвигающуюся. Цвет станции может измениться по мере движения на красно-оранжевый. Именно в данный момент космонавты на борту увидят заход Солнца. Рассмотреть МКС можно при помощи широкоугольного бинокля.
Ранее российские космонавты сообщили о любимой пище на МКС. Как оказалось, на станции обожают творог. 


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