Петербург просит помощи у Путина, а Москва - у Бога

Вчера, 18:10

В Подмосковье и Ленинградской области появились надписи, где люди просят Бога и Путина помочь России. Об этом пишут отечественные СМИ.

В Митино в поле располагается большая надпись, в которой население просит Господа оказать помощь России. Это несложно заметить на спутниковых Яндекс.Картах и подобных сервисах, сам объект обозначается как туристический.

В Сети сообщается, что надпись появилась в поле весной 2016 года. Как позже стало известно, ее сделали местные добровольцы, которые выступают против постройки домов в долине водоема Сходня.

На крыше дома в Ленсоветском возникла надпись "Путин, помоги". О причине ее появления ничего не известно. Стоит отметить, что в прошедшем году данный населенный пункт много раз затапливало.