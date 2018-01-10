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В Таганском заливе мужчина устроил крещенское купание

Сегодня, 15:19

В Таганском заливе мужчина устроил крещенское купание. Синоптики сообщают, что температура воды составляет +5 градусов.

Несмотря на то, что до крещения осталось еще больше недели, некоторые смельчаки уже пытаются совершить заплыв в холодной воде. Так, в Таганском заливе купание устроил один из жителей Таганрога в понедельник 8 января. Как известно, водоем находится в Приморском парке.

Прохожие и люди, которые прогуливались по парку, сделали фотографии со смельчаком, который шел к воде в одних плавках. Некоторые снимки пользователи выложили с социальные сети, где их активно начали обсуждать. Многие предположили, что таким образом мужчина начал подготовку к крещенскому заплыву.

Синоптики сообщили, что погода в этот день теплом не баловала – воздух прогрелся до шести градусов тепла, а вода до пяти. Очевидцы сообщают, что мужчина решил искупаться во время отлива в заливе, что не дало ему возможности совершить задуманное. Уровень воды в Таганрогском заливе резко упал. Несмотря на такую неудачу, смельчак решил прогуляться по берегу в одних плавках, чем удивил немало прохожих.


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