15 января стартует демонтаж елок в Москве

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С 15 по 18 января в Москве будут демонтированы все новогодние елки. С 28 февраля по 3 марта будут разобраны все объемно-декоративные конструкции. Информацию сообщили в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

Известно, что после 15 января начнется активная кампания по уборке новогодних елок из столицы, запланирован полный демонтаж искусственных и живых деревьев. 266 новогодних елок планируют убрать коммунальщики до 18 января.

Далее с 28 февраля будут разобраны более 3,9 тысяч световых конструкций установленные к празднованию 2018 года.

Процесс сборки иллюминации планируют завершить 3 марта. Такую информацию предоставили чиновники в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.