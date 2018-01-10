Сегодня, 13:50

Около 35 тысяч москвичей встретили Новый год в метро, а также непосредственно в МЦК. Об этом стало известно на заседании правительства президиума Москвы от главы депертамента транспорта Максима Ликсутова.

В новогодние праздники за безопасность отвечали 8 тысяч работников. Особый акцент был сделан в сторону транспортной безопасности. На период праздников задействовали сотрудников Росгвардии, МВД, а также ФСБ. Как сообщается, было совершено 5 миллионов поверхностных осмотров, а вся данная инфраструкутра работала в полноценном штатном режиме.

"В Новый год больше, чем обычно горожане пользуются транспортом, чтобы посмотреть на новогоднюю программу", - комментирует Максим Ликсутов. Из нововведений стал запуск восьмивагонных поездов на Сокольнической линии. Прирост пассажиров за год достиг отметки в 210 миллионов человек. Благодаря тому, что произошёл запуск восьмивагонных поездов пассажирских мест станет на 168 мест больше.