VistaNews.ru


35 тысяч москвичей встретили Новый год в метро

Сегодня, 13:50

Около 35 тысяч москвичей встретили Новый год в метро, а также непосредственно в МЦК. Об этом стало известно на заседании правительства президиума Москвы от главы депертамента транспорта Максима Ликсутова.

В новогодние праздники за безопасность отвечали 8 тысяч работников. Особый акцент был сделан в сторону транспортной безопасности. На период праздников задействовали сотрудников Росгвардии, МВД, а также ФСБ. Как сообщается, было совершено 5 миллионов поверхностных осмотров, а вся данная инфраструкутра работала в полноценном штатном режиме.

"В Новый год больше, чем обычно горожане пользуются транспортом, чтобы посмотреть на новогоднюю программу", - комментирует Максим Ликсутов. Из нововведений стал запуск восьмивагонных поездов на Сокольнической линии. Прирост пассажиров за год достиг отметки в 210 миллионов человек. Благодаря тому, что произошёл запуск восьмивагонных поездов пассажирских мест станет на 168 мест больше.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.