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Год после хайпа: Малахова просят сделать эфир с Шурыгиной и Семёновым

Сегодня, 12:09

9 января Сергея Семёнова, обвинённого в изнасиловании Дианы Шурыгиной, освободили по УДО. Поклонники просят 31 января, когда будет ровно год после «хайпа», устроить встречу насильника и жертвы в передаче Андрея Малахова.

31 января 2017 года в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» Диана Шурыгина призналась, что её изнасиловали 1 апреля 2016 года на праздновании Дня рождения у товарищей. Долгое время журналисты VistaNews следили за жизнью Дианы Шурыгиной. Сергея Семёнова, обвинённого в изнасиловании, посадили сначала на 8 лет, но потом срок сократили до 3,5 лет.

9 января стало известно, что его освобождают по УДО. Поклонники Шурыгиной в один голос стали заявлять, что возникла необходимость встретиться Семёнову и Шурыгиной на передаче «Время» или же «Привет, Андрей», которые выходят на «Россия 1». Именно телеведущего Андрея Малахова после эфиров от 31 января 2017 года стали называть «хайпожером», потому что вышло ещё 4 выпуска с Шурыгиной, а рейтинги «Пусть говорят» только и поднялись вверх.

Фанаты Семёнова и Шурыгиной предлагают им встретиться спустя год после первого громкого эфира «Пусть говорят» с участием Шурыгиной. Многие считают, что насильник и жертва должны рассказать зрителям, как поменялась их жизнь за этот год.


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