Следователь получил выговор за то, что не пропустил в лифт генералов МВД

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В Сети получило широкий резонанс видео, на котором капитан полиции из Следственного управления Подмосковья, вошел в кабину лифта раньше двух генералов. Незначительное, казалось бы, событие стало поводом для служебного выговора следователю.

Источник в МВД предал гласности копию выговора, в котором капитан обвиняется в нарушении субординации, что, скорее всего, повлечет за собой материальное наказание и затруднения в дальнейшей служебной карьере «непочтительного» капитана. Кадры, снятые с камеры видеонаблюдения Следственного управления, подтверждают «вину» следователя.

Видно, как два генерала в форме подходят к лифту, возле которого уже находится мужчина в штатском. Двери кабины открываются, но количество пассажиров, находящихся в ней, позволяют зайти лишь одному человеку, которым и стал капитан.

Оставшиеся возле подъемника начальники явно шокированы таким попранием всех положений о субординации. Выговор был распечатан и подписан в тот же день.