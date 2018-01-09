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В Петербурге руководители метро сняли комикс о забытых вещах

Вчера, 23:58

В Петербурге руководство городского метро инициировало выпуск уникального комикса о вещах, которые пассажиры постоянно забывают в вагонах. Все преподнесено в юмористическом стиле и вполне может обратить внимание просматривающих за своим поведением.

Администрация метрополитена в Санкт-Петербурге сообщила о том, что на официальном портале пресс-службы можно просмотреть уникальный новый комикс, созданный именно руководителями транспортного департамента. В центре внимания показан продавец пиццы, который забыл свой чемодан в вагоне. Ради этого, работникам метро пришлось останавливать движение и закрывать целую станцию. Это повлекло недовольство пассажиров, которые по вине забывчивого мужчины опоздали по своим делам.

Созданный новый комикс специально посвящается тем людям, которые постоянно забывают свои вещи в вагонах или залах ожидания. Авторы произведения уверены, что показав свое творение, каждый сможет задуматься и быть в будущем внимательнее.


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