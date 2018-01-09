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В Тюмени студент разработал программу для фото с Путиным

Вчера, 21:54

Житель Тюмени, который в настоящее время является простым студентом, разработал и презентовал специальное приложение для публикации фотоснимков с Владимиром Путиным. Сделать фотоснимок с 3D-моделью президента России Владимиром Путиным для каждого пользователя станет вполне доступно.

Новую уникальную программу придумал и распространил обычный студент из Тюмени Ярослав Попов. С 5 января программное приложение нового формата стало доступно для всех любопытных обозревателей. Скачать его можно с ресурсов App Store и Google Play. В социальной сети Ярослав рассказал, что работа над изобретением нового уникального приложения проходила долго. На все у студента ушло около 6 месяцев времени.

Зато теперь мечта сфотографироваться с нынешним главой России Владимиром Путиным стала реальностью. Ярослав Попов очень рад такому признанию от пользователей. Кстати, юный тюменец сообщил, что теперь ему предлагают создать аналогичную программу для фотоснимков с другими звездами шоу-бизнеса и политики.


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