Тверской императорский дворец посетили более 10 тыс. человек в праздники

Вчера, 22:02

Во время заседания регионального правительства, которое сегодня, 9 января, было проведено губернатором Тверской области, стало известно, что с 30 декабря по 9 января культурные учреждения в регионе постелили 232 тысячи человек. Если сравнивать этот показатель с прошлым годом, то прирост туристов увеличился на 23 тысячи человек. Кроме того, стало известно, что за время праздников в императорском дворце побывали больше 10 тысяч граждан.

Глава региона также отметил, что в будущем нужно активней продвигать возможности культурных областных учреждений, чтобы гости региона смогли с качественной пользой проводить своё время.

В период новогодних праздников в культурных учреждениях Тверской области было проведено 4660 мероприятий. Это и спектакли, и концерты, и киносеансы, и танцевальные программы. Кроме традиционных мероприятий, людям предлагалось посетить квест-игры и VR-игры.

Однако, одним из самых главных заведений для туристов в праздники стал Тверской императорский дворец, который посетили больше 10 тысяч граждан. Официальное открытие состоялось 30 ноября. В церемонии принимали участия различные областные чиновники.

В прошлом году был создан проект «Нас пригласили в дворец». Благодаря ему здание посетили 27 270 школьников. На финансирование проекта было заложено 8,6 млн рублей. В 2018 году на эти расходы подготовлено 4,1 млн рублей.