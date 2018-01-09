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Новгородки теперь смогут рожать вертикально

Вчера, 19:52

Одним из последних новшеств, которое появилось в новгородском областном роддоме, стал специальный стул для вертикальных родов. Местные врачи сообщают, что вертикальные роды являются очень полезными и для женщин, и для их детей. Кроме этого, в скором времени в местном роддоме появится возможность родить в воде. Эта информация стала известна во время первый экскурсии в роддоме на Тихвинской.

Сначала будущие матеря посмотрели на родительное отделение, а затем отправились изучать палаты, в которых обычно лежит по три женщины. Есть и платные палаты, а есть палата люкс-класса. Однако, по словам врачей, кардинальных отличий между ними нет.

Ощутить себя в роли «ревизора» будущим мамашам предложила организатор «Марафона по роддомам РФ» врач-педиатр Татьяна Буцкая. Она также предлагает пройтись по родильным заведениям и поблагодарить за труды всех врачей, акушеров и так далее.

Сегодня в рамках экскурсии беременные женщины узнали зачем перерезают пуповину спустя минуту, с какой целью из-за кесарева сечения кладут ребёнка на грудь отцу, а также зачем нужны стволовые клетки.

Женщины отмечали, что все они пошли на экскурсию просто познакомится с будущим роддомом, либо же получить ответы на интересующие их вопросы.

Врачи убеждали посетителей в том, что сейчас существует тенденция рожать естественно, без кесарева и обезболивающего. Но им удалось переубедить не многих.

Сообщается, что за праздники в новгородском роддоме на свет появились всего 78 детей, из которых девочек больше, чем мальчиков.


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