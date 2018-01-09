В психушку попала внучка Брежнева

Вчера, 17:40

В психиатрическую больницу попала внучка Брежнева. Туда ее поместила собственная дочка.

На днях скончалась внучка Леонида Брежнева Виктория Филиппова. Из жизни женщина ушла в психиатрической лечебнице, куда ее поместила собственная дочь. Такая мера был не случайной, ведь женщина страдала серьезным психическим недугом, хотя свой диагноз она и не знала.

В последний раз Филиппова появлялась в эфире телевизионной программы «Пусть говорят», где рассказала о своей семье и историю своей жизни. Также женщина поведала все тайны жизни своего дедушки.

Передача «Пусть говорят» с участием Виктории Филипповой не успела выйти при жизни женщины. Все желающие смогут увидеть сегодня на телевизионном канале ОРТ в 19:45. Руководство телеканала обещает, что эфир будет интересным для людей разного поколения.