Под Костромой девушки гадают на суженного по замерзшему белью

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Под Костромой незамужние девушки гадают на своего суженного по замерзшему белью. Этот популярный способ на Святки используют жительницы Красного-на-Волге.

Елена Всемирнова, руководитель театральной студии «Арлекин», которая хорошо знакома с традициями Костромской области, рассказала, что в ночь на 14 января жители вывешивают на улицу свое белье, а утром, когда оно замерзнет и взойдет Солнце, по тени угадывают будущее.

Есть множество вариантов гаданий на Святки, среди которых и возможность увидеть суженного ночью в бане при свечах. Это, естественно, нагоняет страх, но что только не сделаешь ради одного взгляда в будущее. Также известный древний способ ворожбы на зеркалах, когда необходимо выстроить своеобразный портал из двух зеркал, отличающихся по размеру. Время предсказаний потеряет свою силу уже 19 января в Крещение.