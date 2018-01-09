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В В Москве в праздники в метро чаще спрашивали, как дойти до Красной площади

Сегодня, 14:45

Представители метрополитена Москвы информируют, что в праздники пассажиры метро чаще всего спрашивали, как добраться до Красной площади, к «Москва-Сити» и парку «Зарядье». Люди обращались на стойки «Живое общение».

В метрополитене Москвы установлены специальные стойки «Живое общение», которые помогают ориентироваться пассажирам в мегаполисе. В зимние каникулы чаще всего граждане интересовались, как им проще добраться до знаменитой Красной площади, к высоткам «Москва-Сити» и к развлекательному парку «Зарядье». На втором месте запросов названия различных улиц, вокзалов, а также мест проведения праздничных мероприятий и рождественских ярмарок.

Больше всего пытливых пассажиров было зафиксировано на стойках, установленных на станциях метрополитена «Курская», «Парк культуры» и «Площадь Революции».


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