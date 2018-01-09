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Умер создатель ракетно-ядерного щита РФ Евгений Аврорин

Сегодня, 12:38

Сегодня на 86-м году жизни скончался известный советский физик-теоретик, который являлся одним из разработчиков ядерный зарядов Евгений Аврорин. Информацию об этом сообщают в государственном предприятии «Росатом».

Евгения Аврорина считают одним из ключевых личностей в создании российского ракетно-ядерного щита. Ещё в 1992 году физик-теоретик был избран академиком РАН по направлению астрономии и общей физики.

В 1990-х годах Евгений Аврорин был членом состава совета научно-технической политике при главе государстве, а в 2000-х – членом совета по образованию, науке и технологиям.

В 2010-х известный физик занимал должность почётного руководителя Российского федерального ядерного центра.


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