Умер создатель ракетно-ядерного щита РФ Евгений Аврорин

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Сегодня на 86-м году жизни скончался известный советский физик-теоретик, который являлся одним из разработчиков ядерный зарядов Евгений Аврорин. Информацию об этом сообщают в государственном предприятии «Росатом».

Евгения Аврорина считают одним из ключевых личностей в создании российского ракетно-ядерного щита. Ещё в 1992 году физик-теоретик был избран академиком РАН по направлению астрономии и общей физики.

В 1990-х годах Евгений Аврорин был членом состава совета научно-технической политике при главе государстве, а в 2000-х – членом совета по образованию, науке и технологиям.

В 2010-х известный физик занимал должность почётного руководителя Российского федерального ядерного центра.