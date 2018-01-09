Рособрнадзор намерен рассказать о школах, завышающих итоги проверочных работ

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Сергей Кравцов, руководящий Рособрнадзором, заявил о намерении подконтрольного ему ведомства составить список российских школ, завышающих результаты итоговых проверок. Также чиновник заявил о намерении проверить компетенцию школьных директоров.

Рособрнадзор уже направил региональным властям итоги сравнения результатов ЕГЭ и анализ объективности итогов проверочных работ. На основе полученных данных директора учебных заведений увидят, над какими аспектами учебного процесса им необходимо более активно работать, подчеркнул Кравцов. В скором времени Рособрнадзор назовет российские школы, завышающие итоги проверочных работ.

Также Кравцов заявил о планах подконтрольного ему ведомства проверить компетенцию работы школьных директоров и рядовых учителей. После анализа средних школ, Рособрнадзор намерен переключить свое внимание на высшие, подытожил чиновник.