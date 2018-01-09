VistaNews.ru


Рособрнадзор намерен рассказать о школах, завышающих итоги проверочных работ

Сегодня, 12:21

Сергей Кравцов, руководящий Рособрнадзором, заявил о намерении подконтрольного ему ведомства составить список российских школ, завышающих результаты итоговых проверок. Также чиновник заявил о намерении проверить компетенцию школьных директоров.

Рособрнадзор уже направил региональным властям итоги сравнения результатов ЕГЭ и анализ объективности итогов проверочных работ. На основе полученных данных директора учебных заведений увидят, над какими аспектами учебного процесса им необходимо более активно работать, подчеркнул Кравцов. В скором времени Рособрнадзор назовет российские школы, завышающие итоги проверочных работ.

Также Кравцов заявил о планах подконтрольного ему ведомства проверить компетенцию работы школьных директоров и рядовых учителей. После анализа средних школ, Рособрнадзор намерен переключить свое внимание на высшие, подытожил чиновник.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.