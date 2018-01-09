Книга жителя Перми попала в ТОП самых продаваемых в рейтинге Forbes

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Книга писателя из Перми Алексея Иванова попала в ТОП самых продаваемых на территории России произведений, по версии специалистов издания Forbes.

На первом месте в рейтинге эксперты поставили книгу Татьяны Устиновой «Сэлфи с судьбой». Произведение Алексея Иванова под названием «Тобол» в ТОПе от Forbes заняло седьмую строчку.

«Тобол» - это исторический ромам, который рассказывает о трудностях, с которыми встречались люди во время покорения Сибири. Сюжет разворачивается вокруг разных людей, которых судьба забросила в Тобой. Этими людьми были пленные, китайские контрабандисты, различные шаманы и священники, а также другие персонажи.

«Тобол» Алексея Иванова был напечатан в 2017 году. Всего копий было продано 46,67 тысячи.

Ранее стало известно, что с начала 2018 года в библиотеки Москвы было доставлено больше 11 тысяч книжных новинок. Это произведения современных зарубежных и российских авторов, которые были или лауреатами, или финалистами различных литературных конкурсов.