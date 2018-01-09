В Ростове продают снежки по 100 рублей прямо на улице

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В Ростове люди продают снежки по сто рублей. Торговля развернулась в парке Революции возле уличных кафе. В Ростове люди, так и не дождавшись снега, превратили его в ценное вещество и стали продавать прямо на улице.

Предприимчивые граждане, видимо, соскребли «новогоднее золото» со своих холодильников и кое-как слепили из него снежки. Стартовая цена снега составляет сто рублей, что довольно-таки дорого, так как бесплатно им можно обзавестись около катка. Там его всегда предостаточно и можно сделать массу интересных снимков, поделившись ими с пользователями в социальных сетях.

Снег, конечно, в этом году порадовал ростовчан, но не так обильно, как им того хотелось бы. В результате молодые местные жители радостно носились по улицам и кричали «Ура! Снег!». В этом году зима действительно теплая и многие встречали Новый год без обязательного атрибута снега, но гирлянды и мандарины сделали свое дело, подняв праздничное настроение.