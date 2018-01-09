В Воронеже по дорогам ездят кареты с лошадьми и пони

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В Воронеже на бульваре Победы сфотографировали кареты с лошадьми, которые двигались в неизвестном направлении. Автором снимка стал местный житель Александр Бахтертов.

Жители Воронежа на днях наблюдали весьма странную для нынешнего времени картину. На бульваре Победы участниками дорожного движения наравне с автомобилями стали две кареты, которые были запряжены лошадью и пони. Помимо того, рядом с необычным кортежем покорно следовал еще один конь.

Запечатлеть сию картину удалось Александру Бахтертову, который выложил снимки в социальные сети, подписав их комментарием: «Карета, пони и кони уносят меня». Пользователи стали шутить, что из-за повышения цен на бензин в скором времени многие автолюбители предпочтут карету и лошадей, а это намного безопасней и экологичней, чем современные транспортные средства. Снимок повеселил добрую половину юзеров.