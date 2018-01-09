В Пскове очень обеспокоены демографическим положением

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Местные власти Псковской области были очень обеспокоены нынешним демографическим положением региона. Игорь Потапов подвел итоги ушедшего года.

Первым шагом к решению демографических проблем региона было улучшение медицинского обеспечения и вообще обслуживания. Санитарная авиация также не осталась без внимания.

Сообщается о том, что уже в конце 2017 года, каждый житель города может получить квалифицированную помощь от медиков.

Данное развитие планируют продолжать, и даже выделили уже больше 6 миллионов рублей.