В Пскове очень обеспокоены демографическим положением

Местные власти Псковской области были очень обеспокоены нынешним демографическим положением региона. Игорь Потапов подвел итоги ушедшего года.
Первым шагом к решению демографических проблем региона было улучшение медицинского обеспечения и вообще обслуживания. Санитарная авиация также не осталась без внимания.
Сообщается о том, что уже в конце 2017 года, каждый житель города может получить квалифицированную помощь от медиков.
Данное развитие планируют продолжать, и даже выделили уже больше 6 миллионов рублей.