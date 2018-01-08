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Родителям тройняшек в Уфе государство подарило трехкомнатную квартиру

Вчера, 21:51

В прошлом году семья Артемьевых в составе пяти человек получила сертификат и ключи от новой квартиры в три комнаты. Это произошло в начале 2018 года и семья получила квартиру из рук самого главы города.

Ирек Ялалов отметил, что город гордиться многодетными семьями и готов поощрять такие действия. Он также добавил о том, что в новое жилье многодетная семья сможет переехать уже в ближайшее время. Жилплощадь равняется более 78 квадратных метрам, а значит все семейство поместиться в новостройке. Глава города заявил о том, что данную традицию власти намерены поддерживать и в дальнейшем.


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