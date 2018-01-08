Выпускник Бауманки распространял наркотики за биткоины

Вчера, 21:11

27-летний выпускник известной Бауманки был задержан сотрудниками правоохранительных органов за распространение наркотических веществ.





По сведениям издания VladTime, молодой человек был студентом Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, после окончания которого не смог трудоустроиться. Отчаявшись, парень быстро придумал способ заработать. Через Интернет он наладил сеть торговли дурманящими веществами. Закладки он делал в парке «Лосиный остров». Оплату уроженец Подольска принимал только в биткоинах.



На данный момент криптовалютный наркодилер находится в отделении полиции. За распространение марихуаны и кокаина он может провести за решёткой до 10 лет.