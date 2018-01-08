УГАТУ и УГНТУ вошли в список лучших вузов мира по версии RUR

Вчера, 21:04

УГАТУ и УГНТУ были добавлены в список лучших мировых высших учебных зaведений в прошедшем году. Рейтинг составляли специалисты из RUR (Rоund University Ranking). Всего в данный топ вошло 763 вуза, из них 67 являются российскими. Примечательно, что в данный список попали сразу два башкирских университета.

Специалисты, составляющие рейтинг, поставили УГАТУ на 657-е место, в списке университетов РФ он находится на 34-м месте, а УГНТУ в данном ТОПе расположился на 746-м месте и на 60-м соответственно.

Кроме этого, как отмечается, в рейтинге RUR е высшие учебные заведения из РФ занимали самые высокие позиции в ТОПе по именно техническим наукам. Сразу в нём оказались 37 вузов (УГАТУ поставили на 442-е место в мировом списке и на 22-ю строчку в российском).

В международном данном рейтинге RUR специалисты оценивают университеты сразу по 20-ти критериям, которые составляют всего четыре общих объединённых групп: качество исследований и процесса преподавания, существующий уровень интернационализации, а также финансовая устойчивость.