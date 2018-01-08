В Калининграде расцвели весенние одуванчики в садах

Вчера, 20:39

В Калининграде посреди января зацвели одуванчики. Сообщение о наступлении аномальной зимы обсуждаются в социальных сетях жителями города.

Жители Калининграда и области обеспокоены наступлением резкого потепления в регионе. Ведь на улице практически закончилась первая декада января, а термометры не опускаются ниже показателя +3+4 градуса. Из-за этого аномального тепла, в садах начали распускаться цветы, которые обычно зацветают ранней весной. В социальной сети обозреватели продолжают обмениваться фотокадрами со своих дворов. Там видно расцвет одуванчика, желтой розы, мимозы и других весенних цветочков.

Внезапное пробуждение васенних цветов от периода зимнего покоя не сможет бесследно пройти для них. Ведь похолодание все же состоится, а цветы, которые начали процесс пробуждения смогут заболеть. Жители переживают, что в тот момент, когда придет время реального пробуждения, цветы не смогут порадовать своих владельцев, как обычно массовым появлением бутонов, так как они переболеют, а некоторые смогут даже погибнуть.