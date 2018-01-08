В МЧС установили причину неприятного запаха в Москве

Вчера, 19:25

В МЧС Москвы установили причину неприятного запаха, на который жаловались жители города и области 8 января.

В результате многочисленных жалоб от граждан региона на посторонний неприятный запах в окружающем воздухе, количество которых достигло 816, специалисты определили, что источником его стал полигон по утилизации твердых бытовых отходов «Кучино», расположенного в Балашихе, на котором проводятся работы по дегазации, в связи с чем произвели бурение 55 скважин. После проведения специалистамb на его территории 140 исследований было зафиксировано, что причиной данного дискомфорта для граждан стало превышение содержания в воздухе сероводорода в 1,2-2,9 раза. Вскоре территорию полигона покроют специальным покрытием, который предотвратит попадание вредных веществ в окружающую среду.

В декабре предыдущего года представители МЧС заявили, что ситуация с загрязнением атмосферы в регионе контролируется.