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Саратовских школьников заставляют стать на коньки ради селфи

Вчера, 22:45

Администрации школ Саратова требуют от родителей своих учеников фото их детей возле катков, которые расположены рядом с учебным заведение. Родители утверждают, что данное фото необходимо для отчета о работе перед вышестоящими образовательными инстанциями.

Популяризация катков возле школьных заведений началась в рамках проекта "Каток в каждую школу". Родители считают, что целью требуемых снимков их детей на фоне катка не является пропаганда здорового образа жизни, а всего лишь "для галочки" в отчетах.
По сути сфотографироваться не проблема. А вот покататься детям не разрешат. Администрация утверждает, что необходимо просто сделать фото около катка, а затем разойтись по домам. При этом, сам каток плохо залит, катание на нем будет опасно для жизни.
Глава комитета по образованию Лариса Ревуцкая объясняет, что установить каток около каждого школьного заведения является невозможным. В таких случаях администрации школы предлагают альтернативную спортплощадку. Также Ревуцкая пообещала заняться данным вопросом о вымогательстве фиктивных фотографий.


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