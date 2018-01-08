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Дачники Минвод в Рождество собрали урожай моркови

Вчера, 22:30

На территории Ставрополья во время новогодних каникул наблюдалась очень тёплая погода. Именно она и позволила дачникам города Минеральные Воды собрать новый урожай моркови со своих участков.

Сообщение об этом появились в пабликах, которые посвящены Минводам. Автор поста и счастливый дачник поздравил всех с Рождеством, прикрепив фотографию со своим урожаем моркови. За короткий промежуток времени публикация набрала больше 500 просмотров.

На фотоснимках заметно, что морковка удалась действительно. Она выросла, не смотря на морозы и снегопады, которые несколько раз можно было бы наблюдать на территории Ставрополья.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной зимы в некоторых лесах России стали расти грибы. И того сообщалось, что один из жителей Михневского района в лесу собрал полную корзину и пакет лисичек, выложив в интернет фоторепортаж своей находки.


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