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В Челябинской области прогрессирует демографический кризис

Сегодня, 15:15

В Челябинской области прогрессирует демографический кризис. Информацию подтвердил Сергей Кремлев, занимающий пост министра здравоохранения в регионе.

В сообщении указано, что в 2017 году в регионе родились на свет чуть больше 37 тысяч малышей. В свою очередь, в 2016 году этот показатель составил 43 тысячи. Как отметил министр, сейчас Челябинская область находится в настоящей демографической яме. Кремлев заявил: «Рожать некому». Он рассказал, что сейчас на первом месте по рождаемости прогрессируют именно вторые роды, а не первые, как бы этого хотелось. Вслед за ними идут третьи и четвертые. Кремлев заявил, что властям в буквальном смысле приходится бороться за каждого новорожденного. Он отметил работу нового перинатального центра, который способствует увеличению рождаемости и качественных медицинских услуг, которые оказывают беременным и их малышам.


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