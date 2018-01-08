Обращение Путина в Новый год стало самым рейтинговым в телеэфире

Сегодня, 14:45

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к жителям своего государства стало самым рейтинговым в эфире 31 декабря.

В сообщении указано, что поздравление главы государства каждый год уже на протяжении нескольких лет удерживает эту позицию. При этом, в телеэфире Первого канала общие просмотры составили чуть более 15%, а на «Россия-1» - 12,5% соответственно.

Всю информацию предоставило Mediascope, которое проводило соответствующее исследование.

Ранее аналитики составили рейтинг, в котором Владимир Путин стал самой упоминаемой личностью в отечественной социальной сети «ВКонтакте». Ему имя за прошедший год было упомянуто более 7 миллионов раз. Вслед за ним тогда расположился российский рэпер Баста.