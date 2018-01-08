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В Брянске Дед Мороз залез на подъемный кран и спел песню на гитаре

Сегодня, 14:31

Период оригинальных новогодних поздравлений до сих пор продолжается. Так один из жителей многоквартирного дома по улице Дзержинского (Фокинский район, Брянск) решил не отставать от сложившейся тенденции и поздравил своих родных с новогодними праздниками, переодевшись в Деда Мороза и воспользовавшись гитарой и подъемным краном.

По информации, предоставленной местными СМИ, парень, одевшись в костюм главного новогоднего символа, Деда Мороза, с помощью подъемного кран взобрался на третий этаж и исполнил там песню на гитаре, таким образом поздравив своих родственников. Какова была их реакция неизвестно, но вряд ли бы им такое поздравление не понравилось бы.


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