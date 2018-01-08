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На автовокзале Барнаула задержали «танцующего» парня. Случай произошёл 5 января около 18:30. Молодой человек попал на камеры видеонаблюдения, которые установлены в фойе автовокзала. Позже ролик был опубликован в интернете.

Жители Барнаула сразу же стали рассуждать на тему того, что послужило причиной такого неадекватного поведения. Как бы то ни было, охрана барнаульского автовокзала сразу же задержала молодого человека.

Некоторые информационные агентства сообщают, что «танцор» был одурманен наркотическими веществами. В интернете комментаторы ролика предполагают, что молодой человек просто мог радоваться Новому году или тому, что покидает Барнаул.