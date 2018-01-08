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В Туле откроют центр медицины катастроф на базе Ваныкинской больницы

Сегодня, 13:37

Власти Тульской области приняли решение о создании в Туле Центра медицины катастроф. Его работа будет организована на базе действующей городской больницы скорой медпомощи им. Ваныкина.

В постановлении правительства говорится, что инициатором данного нововведения выступил региональный департамент здравоохранения. Теперь до 18 марта должна произойти реорганизация медучреждения. Сам Центр после вступления в силу изменений будет заниматься организацией и управлением скорой и неотложной медицинской помощи, а также эвакуацией пациентов медико-санитарным обеспечением жителей Тульской области в период ЧС.

Ранее мы писали, что в Вологодской области главврач районной больницы в канун Нового года уволил всех диспетчеров скорой помощи. По мнению руководителя учреждения, с их обязанностями могут справляться дежурные медсёстры.


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