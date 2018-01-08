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В ОМС впервые включили гериатрическую помощь пожилым гражданам РФ

Сегодня, 11:46

В тарифы ОМС с 2018 года впервые включили гериатрическую помощь, требующуюся пожилым гражданам РФ. Сообщение размещено пресс-службой ФОМС.

Оплата может осуществляться для медицинских заведений, которые располагают лицензией профиля «гериатрия». Такие данные содержатся в официальном сайте ФОМС.

Гериатрическая помощь касается не только профилактики заболеваний, которыми граждане страдают в старческом возрасте. Она распространяется и на взаимное влияние возрастных заболеваний.

Гериатрия является частным разделом геронтологии. Эта наука изучает профилактику и лечение болезней, которые связаны со старческим возрастом.

В частности, это болезнь Альцгеймера, которой страдают, как правило, те, чей возраст превысил 65 лет.

Помимо того, в наступившем году страховые представители начнут разрешать конфликты, возникающие у пациентов с врачами. Для того, чтобы получить подобную услугу, нужно обратиться к представителям организации, выдавшей ОМС.


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