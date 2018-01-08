В Воронеже автолюбитель показал настоящий оберег от штрафов

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В Воронеже один из автолюбителей показал настоящий оберег от штрафов. В одном из городских пабликов вчера, 7 января, было опубликовано фото, где на машине возле наклейки «Ш» находится надпись «оберег от штрафа».

Комментаторы фотографии шуточно подмечают, что скорее всего, таким юмористическим образом, воронежский водитель решил отреагировать за штраф в 500 рублей, который выписывают за отсутствие наклейки «шипованная резина». Автолюбитель решил креативно видоизменить её, вместо того, чтобы устраивать в социальных сетях «истерики». Он доклеил слова «Оберег от штрафа».

Это уже не первый забавный случай с изменением наклейки. В интернете уже появлялись наклейки с буквой «Ш» и интернет-мемом в виде медведя, а кто-то указывал целое слово на эту букву.